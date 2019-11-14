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Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı
6 saat önce
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:46 Kaynak: AA
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında bazı örgüt mensuplarının Suriye'den kaçak yollarla Mersin'e geldikleri tespit edildi.
Polisin düzenlediği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan birinin, bomba yapımı ve imalatı konusunda eğitim aldığı belirlendi.
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