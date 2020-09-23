Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Suriye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kişi, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital malzemeler incelenmeye alındı.