Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

11.05.2022 08:49

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı Mersin'in Erdemli ilçesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli ilçesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütünün kırsal kadrosu ile bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra illegal yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

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Son dakika haberi | MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU Son dakika haberi | MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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