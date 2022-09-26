Rusya'da okula silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: AA

Operasyon, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de 10 DEAŞ şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı - Son Dakika

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