Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada, nevruz etkinliğinde ve basın açıklamaları sırasında terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 9 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda M.A, E.Ö, İ.K, D.D, M.Ş.K, A.Ü. ve R.Ü. yakalandı.

İkametlerde bulunan 5 cep telefonu ve hatları incelemeye alındı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.