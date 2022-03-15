Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı

15.03.2022 10:52
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada, nevruz etkinliğinde ve basın açıklamaları sırasında terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 9 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda M.A, E.Ö, İ.K, D.D, M.Ş.K, A.Ü. ve R.Ü. yakalandı.

İkametlerde bulunan 5 cep telefonu ve hatları incelemeye alındı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü.

Adresinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Barda tartıştıkları kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü Son dakika haberleri | Barda tartıştıkları kişi tarafından sokak ortasında öldürüldü Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı Terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Tarsus, Mersin, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Platonik aşık, genç kadını güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ilkokulda kaçırdı
10:57 Mahalle muhtarı isyan etti! 17 yıldır tamamlanamayan cami için 6 milyon lira lazım
10:55 Hava savunma sistemlerinden kurtulmak için geliştirilmiş! Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerde sır mühimmat
10:54 15 Mart gram altın fiyatları: 922 liradan işlem görüyor
10:49 Kiev'de kayıp sayısı yükseliyor! 3 farklı sivil yerleşim alanı bombalandı: 2 ölü
10:31 Ahmet Çakar penaltı bekledi! beIN Sports'dan faklı bir yorum gelince çıldırdı
10:21 Buzlu yolda kayan araba faciayı beraberinde getirdi! Bir çocuk hastaneye kaldırıldı
10:04 36 yıldır süren evlat hasreti! Acılı baba kaybolan oğlunu arıyor: Ölsem bile ben yine onu arayacağım
10:18 450 bin TL'ye sıfır araç aldığını sandı! Hasarı öğrenince şoke oldu
10:10 Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın sır ölümünde gizem ortaya çıktı! Sevgiliye 25 yıl hapis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 11:08:07. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement