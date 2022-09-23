Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalıştıkları belirlenen zanlıların yakalanması için özel harekat polislerinin de desteğiyle 15 Eylül'de şafak vakti düzenlenen operasyonda F.E, A.K, B.B, D.B, H.S, K.B, M.E.İ, A.K. ve S.M. yakalanmış, İ.G. adresinde bulunamamıştı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı , Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla gelen ihbarların ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 15 Eylül 'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve 16 Eylül'de adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 2'sinin savcılık sorgusunun, 7'sinin ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararını değerlendirdi.

Kaynak: AA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'deki terör soruşturmasında salıverilen 3 belediye çalışanı itiraz üzerine tutuklandı - Son Dakika

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