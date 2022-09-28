Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve 17 belediye çalışanın da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Mersin'de 30 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı - Son Dakika

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