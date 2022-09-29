Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan belediyenin daire başkanı adliyede - Son Dakika
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Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan belediyenin daire başkanı adliyede

29.09.2022 13:06
Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan belediyenin daire başkanı adliyede

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G, adliyeye sevk edildi.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G, adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla dün İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 20 zanlıdan B.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli B.G, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da olduğu 19 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.

PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla dün aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve 17 belediye çalışanının da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Eş zamanlı operasyonlarda B.G'nin de arasında olduğu 20 zanlı yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Halkla İlişkiler, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan belediyenin daire başkanı adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de PKK/KCK operasyonunda yakalanan belediyenin daire başkanı adliyede - Son Dakika
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