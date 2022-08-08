Mersin'de PKK şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Mersin'de PKK şüphelileri adliyeye sevk edildi

08.08.2022 15:31
Mersin'de PKK şüphelileri adliyeye sevk edildi

MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

MERSİN'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, bazı kişilerin, terör örgütü PKK'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk saldırının yıl dönümü olan 15 Ağustos için eyleme hazırlandığı olduğunu belirledi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine 'Temizleme-2' adı verilen operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle 5 adrese giren ekipler, C.A.T., A.Ç., D.G., F.S. ve A.T.'yi gözaltına aldı; yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel materyal bulundu.Şüphelilerin, 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundakladıkları, molotoflu ve taşlı saldırılar düzenledikleri saptandı. Bu suçlardan haklarında işlem yapılan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de PKK şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de PKK şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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