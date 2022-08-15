Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

15.08.2022 07:56

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ve sokak eylemi arayışında oldukları iddia edilen 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Kent merkezi ile Tarsus ve Silifke ilçelerinde belirlenen adreslere, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

Ekipler, 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Adresinde bulunamayan 2 şüpheli aranıyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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