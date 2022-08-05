Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme 2 Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
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Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme 2 Operasyonu" başlatıldı

05.08.2022 07:07
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme 2 Operasyonu" başlatıldı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme 2 Operasyonu" yapıldı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme 2 Operasyonu" yapıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen ve 15 Ağustos öncesinde eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama, molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bu nedenle terör örgütü üyeliği suçlarından işlem gördükleri belirlendi.

Zanlıların adreslerine şafak vakti "Temizleme 2" adı verilen operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Dron destekli operasyona yaklaşık 250 polis katıldı.

Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

YORUMLAR
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15 Ağustos'u kana bulayacaklardı: PKK'ya yönelik 'Temizleme 2' operasyonu başlatıldı 15 Ağustos'u kana bulayacaklardı: PKK'ya yönelik 'Temizleme 2' operasyonu başlatıldı Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı Mersin'de eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist yakalandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme 2 Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
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