Şüphelilerin 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama, molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bu nedenle terör örgütü üyeliği suçlarından işlem gördükleri belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen ve 15 Ağustos öncesinde eylem hazırlığı içinde oldukları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme 2 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

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