Polis ekipleri, dün, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesinin HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi , Nuriye Aslan ve Mehmet Bitkin'in de arasında olduğu 21 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Mersin 'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 şüpheliden 4'ü tutuklandı, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 17 zanlı serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda yakalanan 21 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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