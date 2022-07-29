Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 zanlıdan 4'ü tutuklandı

29.07.2022 22:38
Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 şüpheliden 4'ü tutuklandı, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 17 zanlı serbest bırakıldı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 şüpheliden 4'ü tutuklandı, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 17 zanlı serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, dün, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 31 zanlıdan gözaltına alınan 21'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 21 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan S.E, M.D, H.M. N.Ü. tutuklandı, HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 17 zanlı serbest bırakıldı

Haklarında gözaltı kararı verilen ve adreslerinde bulunamayan 10 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri, dün, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesinin HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Aslan ve Mehmet Bitkin'in de arasında olduğu 21 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Akdeniz, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda yakalanan 21 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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