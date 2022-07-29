Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 zanlı adliyede - Son Dakika
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Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 zanlı adliyede

29.07.2022 16:16

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş'un da bulunduğu 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş'un da bulunduğu 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, dün, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen 31 zanlıdan gözaltına alınan 21'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ile Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 21 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen ve adreslerinde bulunamayan 10 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri, dün, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesinin HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Aslan ve Mehmet Bitkin'in de arasında olduğu 21 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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'Temizleme' operasyonu: HDP Mersin İl Başkanının da içinde olduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi 'Temizleme' operasyonu: HDP Mersin İl Başkanının da içinde olduğu 21 kişi adliyeye sevk edildi Mersin'deki terör operasyonunda 16 şüpheli adliyede Mersin'deki terör operasyonunda 16 şüpheli adliyede
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda yakalanan 21 zanlı adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 zanlı adliyede - Son Dakika
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