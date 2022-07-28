"Enflasyonu düşürmek için herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?"

Çalışma kapsamında Türkiye 'nin sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını baltalamak için sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda 21 gözaltı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.