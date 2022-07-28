Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda 21 gözaltı - Son Dakika
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Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda 21 gözaltı

28.07.2022 08:12

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nunda, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş'un da bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu" başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında Türkiye'nin sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını baltalamak için sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Terör örgütleri YPG ve MKP'yi destekleyici paylaşımların da yapıldığı saptanan çalışmalarda zanlıların kimlikleri tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesinin 4 HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların adreslerine şafak vakti "Temizleme" adı verilen operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Dron destekli operasyona yaklaşık 500 polis katılıyor.

Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Mersin, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda 21 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda 21 gözaltı - Son Dakika
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