Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.E.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı; 2'si ev hapsi, 6'sı adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14'ü serbest bırakıldı.

Zanlıların adreslerinde, terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, örgüt propagandasını içeren görüntü, fotoğraf ve notlar ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suriye 'de örgüt içerisinde faaliyet yürüttüklerine yönelik görüntüler elde edilen 5'i yabancı uyruklu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şubesince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 zanlı yakalandı.

Mersin 'de, terör örgütü YPG/ PKK 'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 1'i tutuklandı.

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