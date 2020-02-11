Mersin'de terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin'de, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'de, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan planlı projeli çalışma kapsamında, örgütün sözde gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi içinde yer alan 13 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Başsavcılıkça gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi. - MERSİN

Mersin, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:28 Kaynak: İHA
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