Mersin'de Terörle Mücadele Operasyonları

Mersin'de, terörle mücadele operasyonlarında 5 zanlı yakalandı.

Mersin'de, terörle mücadele operasyonlarında 5 zanlı yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yapılan operasyonlarda, 3 şüpheli PKK/KCK terör örgütü, bir zanlı da TKP/ML terör örgütü propagandası yapma suçundan gözaltına alındı.



Operasyonlarda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen bir şüpheli de yakalandı.

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