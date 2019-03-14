Mersin'de Terörle Mücadele Operasyonları
15 dakika önce
Mersin'de, terörle mücadele operasyonlarında 5 zanlı yakalandı.
Mersin'de, terörle mücadele operasyonlarında 5 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yapılan operasyonlarda, 3 şüpheli PKK/KCK terör örgütü, bir zanlı da TKP/ML terör örgütü propagandası yapma suçundan gözaltına alındı.
Operasyonlarda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen bir şüpheli de yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:13 Kaynak: AA
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