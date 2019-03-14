Son Dakika Haberleri: Mersin'de Terörle Mücadele Operasyonları

Mersin'de Terörle Mücadele Operasyonları

15 dakika önce

Mersin'de, terörle mücadele operasyonlarında 5 zanlı yakalandı.

Mersin'de Terörle Mücadele Operasyonları, System.String[]
Mersin'de, terörle mücadele operasyonlarında 5 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yapılan operasyonlarda, 3 şüpheli PKK/KCK terör örgütü, bir zanlı da TKP/ML terör örgütü propagandası yapma suçundan gözaltına alındı.

Operasyonlarda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen bir şüpheli de yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:13 Kaynak: AA

Jandarma, Mersin, Güncel
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