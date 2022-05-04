Tescilli Mut kayısısında hasat başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tescilli Mut kayısısında hasat başladı

04.05.2022 11:22

Mersin'in Mut ilçesinde, hasadına başlanan coğrafi işaret tescilli sofralık Mut kayısısında 100 bin ton rekolte bekleniyor.

Mersin'in Mut ilçesinde, hasadına başlanan coğrafi işaret tescilli sofralık Mut kayısısında 100 bin ton rekolte bekleniyor.

Palantepe Mahallesi'nde üretici Kemal Tosun'un bahçesinde, erkenci kayısıda ilk hasat yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da buradaki hasada katıldı.

Bayır, gazetecilere, ilçede 65 bin dekar alanda Mut kayısısı yetiştirildiğini söyledi.

Hasat sezonunun iyi başladığını belirten Bayır, " Türkiye'nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 85'i ilçemizden yapılmaktadır. Yaklaşık 100 bin ton kayısı rekoltesi beklentimiz var. Mut kayısısı, ilçemizin sahip olduğu mikroklima özelliği sayesinde kaliteli ve uzun raf ömrüne sahip, tamamen organiktir." diye konuştu.

Üretici Kemal Tosun da sofralık kayısının kilogramının 50-60 liradan satıldığını ve fiyatlardan memnun olduklarını kaydetti.

Tescilli Mut kayısısında hasat başladı
Tescilli Mut kayısısında hasat başladı
Tescilli Mut kayısısında hasat başladı
Tescilli Mut kayısısında hasat başladı
Tescilli Mut kayısısında hasat başladı
Tescilli Mut kayısısında hasat başladı
Tescilli Mut kayısısında hasat başladı
Tescilli Mut kayısısında hasat başladı
Tescilli Mut kayısısında hasat başladı

YORUMLAR
500
Konya'da kilosu 350 liradan alımı yapılan kuzugöbeği hasadı başladı Konya'da kilosu 350 liradan alımı yapılan kuzugöbeği hasadı başladı Boyları 5 santimetreyi geçmeyen minik sebzelerin hasadına başlandı Boyları 5 santimetreyi geçmeyen minik sebzelerin hasadına başlandı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tescilli Mut kayısısında hasat başladı - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Rusya'nın müttefiki Belarus'tan savaşa hazırlık gibi tatbikat: Putin ve Lukaşenko dün görüşmüştü
12:32 Kim Kardashian diyete rağmen Monroe'nun elbisesine sığamadığı için fermuarı kapatamamış
12:29 Esenyurt'ta kiracı ve ev sahipleri birbirine girdi, silahlar çekildi: İşte o görüntüler
11:55 Konya'da fabrikayı ateşe veren kundakçının rahatlığı görüntülendi: Bu kadarına da pes!
11:36 DSÖ'den obezite uyarısı: Avrupa'da salgın boyutuna ulaştı, ilk sırada Türkiye var
11:20 Gezi davasında müebbet hapis cezası alan Osman Kavala: Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir
11:06 AB'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi: Petrol ithalatının tamamen durdurulması teklif edildi
10:58 Kuzey Kore 14. balistik füze denemesini yaptı: Hedef Japon Denizi
10:48 Kırmızı halıya diyabet monitörüyle çıktı: Kate Moss'un kızı Lila Moss'tan cesur hareket
10:45 NATO'nun drone'u Türkiye'yi es geçti: Sebebi Türkiye'yi diplomatik olarak zor durumda bırakmamak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 13:16:33. #1.13#
SON DAKİKA: Tescilli Mut kayısısında hasat başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement