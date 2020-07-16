Mersin'de teslim olması sağlanan terör örgütü PKK üyesi, ailesiyle buluşturuldu - Son Dakika

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, teslim olmasını sağladığı terör örgütü PKK üyesi kişiyi ailesiyle görüştürdü.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kandırılarak ailelerinden koparılan genç ve çocukların tekrar topluma kazandırılması, örgütler içerisinde masumane gibi görünen faaliyetlerle çocuk ve gençlerin kandırılmasının önlenmesi, örgüte katılanların teslim olmalarının sağlanması için "aile ve birey" görüşmeleri yaptı.

Görüşmeler neticesinde S. adlı erkek terör örgütü PKK üyesinin teslim olması sağlandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne davet edilen aile ile S. buluşturuldu.