Mersin'de ticari taksinin motoruna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Mersin'de, ticari taksinin motor bölümünde sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı.
Mezitli ilçesinde bir ticari taksi şoförü, müşterisini almak için aracını çalıştırdığı sırada kedi sesi geldiğini duydu.
Bir kedi yavrusunun aracın motor kısmına sıkıştığını gören taksi şoförü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen Afet, Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri, kedi yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.
- Kaynak: AA
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