Son Dakika Haberleri: Mersin'de 'Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk' Semineri

Mersin'de 'Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk' Semineri

1 saat önce

Ticari davalara arabuluculuk şartı getirilmesinin ardından, Mersin Barosu tarafından avukatlara yönelik 'Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk' konulu seminer düzenlendi.

Mersin'de 'Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk' Semineri, System.String[]
Ticari davalara arabuluculuk şartı getirilmesinin ardından, Mersin Barosu tarafından avukatlara yönelik 'Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk' konulu seminer düzenlendi.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, yönetim kurulu, avukatlar ve stajyer avukatların katılımıyla düzenlenen seminerde, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Ayli ve Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Nihat Taşdelen katılımcıları bilgilendirdi.

Seminerin açılışında konuşan Yeşilboğaz, "1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk sistemi getirildi. Hangi davayı arabuluculuğa götüreceğiz? Hangisini doğrudan mahkemelere götüreceğiz? Hangi konular zorunlu arabuluculuk kapsamına giriyor? Bu sorularda birçok kafa karışıklığı yaşanıyor. Meslektaşlarımızdan gelen talep üzerine, bu konuda seminer düzenledik ve faydalı olacağını düşünüyorum. 2019 yılında meslektaşlarıma iyi bir eğitim dönemi diliyorum" dedi.

Taşdelen ise sunumunda, arabuluculuk hukukunun tarihi ve 7155 sayılı yasa ile arabuluculuk kanununa getirilen 18/A maddesi ile hangi uyuşmazlıkların ticari davası kapsamında olduğu konusunda bilgiler verdi.

Doç. Dr. Ali Ayli de alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklar da arabuluculuğun dava şartı olacağını belirterek, "Söz konusu uyuşmazlıklarda, taraflar dava açmadan önce arabuluculara başvuracak. Bu şart, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay'da görülen davalar hakkında uygulanmayacak" diye konuştu.

Seminerin sonunda Baro Başkanı Yeşilboğaz ve Başkan Yardımcısı Fatma Demircioğlu, panelistlere teşekkür ederek plaket takdim etti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:18 Kaynak: İHA

Hukuk Fakültesi, Taşdelen, Güncel
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