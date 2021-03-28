MERSİN Narenciye yüklü TIR devrildi; meyveler yola saçıldı - Son Dakika

Narenciye yüklü TIR devrildi; meyveler yola saçıldı

MERSİN'in Anamur ilçesinde kontrolden çıkarak virajı alamayan TIR devrildi. Kaza nedeniyle TIR'da yüklü meyveler yola saçıldı.

Kaza bugün öğle saatlerinde Mersin- Antalya kara yolunda meydana geldi. Antalya yönünde ilerleyen Şuayip Günar (47) yönetimindeki 33 ACG 288 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kaza sonucu TIR'da yüklü meyveler yola saçıldı. TIR'dan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolu bir süre tek taraflı trafiğe kapatıldı. Meyvelerin temizlenmesi ve TIR'ın yoldan çekilmesiyle birlikte yol tekrar trafiğe açıldı.