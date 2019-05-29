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Mersin'de tır dorsesinde yangını

42 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sandalye ve temizlik malzemesi yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.

Mersin'de tır dorsesinde yangını, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sandalye ve temizlik malzemesi yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, M.T. (51) idaresindeki 38 GU 568 plakalı tırın dorse kısmı, TEM otoyolu Damlamaaltı Mevkii'nde balatalarının ısınması sonucu yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan bölgeye müdahale etti.
Yangında dorsede bulunan sandalye ve temizlik malzemesi zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:04 Kaynak: AA
TEM Otoyolu, Mersin, Güncel
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