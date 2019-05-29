Mersin'de tır dorsesinde yangını
42 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sandalye ve temizlik malzemesi yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, sandalye ve temizlik malzemesi yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:04 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, M.T. (51) idaresindeki 38 GU 568 plakalı tırın dorse kısmı, TEM otoyolu Damlamaaltı Mevkii'nde balatalarının ısınması sonucu yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan bölgeye müdahale etti.
Yangında dorsede bulunan sandalye ve temizlik malzemesi zarar gördü.
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