Tır dorsesindeki 23 tonluk plastik atık çıkan yangında kül oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, dorsede bulunan 23 ton plastiğin kül olmasına yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Şemsettin Güzel yönetimindeki 49 DC 969 dorse ve 72 AAD 727 çekici plakalı tırda, Damlama mevkisi civarında yangın çıktı.

Plastik atıkların bulunduğu dorseden alevler yükseldiğini gören sürücü, aracı güvenlik şeridine park etti, ardından çekiciyi dorsesinden ayırıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda plastik atıklar tamamen yandı.