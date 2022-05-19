Tır dorsesindeki 23 tonluk plastik atık çıkan yangında kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Tır dorsesindeki 23 tonluk plastik atık çıkan yangında kül oldu

19.05.2022 07:57

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, dorsede bulunan 23 ton plastiğin kül olmasına yol açtı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, dorsede bulunan 23 ton plastiğin kül olmasına yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Şemsettin Güzel yönetimindeki 49 DC 969 dorse ve 72 AAD 727 çekici plakalı tırda, Damlama mevkisi civarında yangın çıktı.

Plastik atıkların bulunduğu dorseden alevler yükseldiğini gören sürücü, aracı güvenlik şeridine park etti, ardından çekiciyi dorsesinden ayırıp durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda plastik atıklar tamamen yandı.

Tır dorsesindeki 23 tonluk plastik atık çıkan yangında kül oldu
Tır dorsesindeki 23 tonluk plastik atık çıkan yangında kül oldu
Tır dorsesindeki 23 tonluk plastik atık çıkan yangında kül oldu
Tır dorsesindeki 23 tonluk plastik atık çıkan yangında kül oldu
Tır dorsesindeki 23 tonluk plastik atık çıkan yangında kül oldu
Tır dorsesindeki 23 tonluk plastik atık çıkan yangında kül oldu

YORUMLAR
500
TIR'IN DORSESİNDEKİ PLASTİK ATIKLAR YANDI TIR'IN DORSESİNDEKİ PLASTİK ATIKLAR YANDI TARIM VE HAYVANCILIK TESİSİNDE ÇIKAN YANGININDA TONLARCA SAMAN VE YEM KÜL OLDU TARIM VE HAYVANCILIK TESİSİNDE ÇIKAN YANGININDA TONLARCA SAMAN VE YEM KÜL OLDU
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tır dorsesindeki 23 tonluk plastik atık çıkan yangında kül oldu - Son Dakika


Son Dakika
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
07:40 Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı
07:29 19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
01:05 Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu: Eintracht Frankfurt
01:04 Geri dönüşü efsane oldu! Fatih Terim dev karşılaşmada yorumculuk yapacak
01:03 DEVA Partisi lideri Babacan, Metaverse mitinginde 25 yaşın altındaki gençlere bedava internet vaadinde bulundu
00:51 Resmi olarak NATO üyeliğine başvuran Finlandiya: Türkiye'nin gündeme getirdiği tüm sorunları çözebiliriz
00:31 Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi! Litre fiyatı neredeyse 24 lira oldu!
00:10 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan gündem olan sözler: Fenerbahçe'den ciddi bir teklif aldım
23:28 Son maçına çıkıp gözyaşlarını tutamamıştı! Skubic'in veda mektubunu Konyaspor yayımladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 08:34:20. #1.12#
SON DAKİKA: Tır dorsesindeki 23 tonluk plastik atık çıkan yangında kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement