Tır garajında 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Tır garajında 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

15.03.2022 14:36

Mersin'de tır garajında uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin'de tır garajında uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) temin edilen uyuşturucunun deniz yoluyla kente getirileceği belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, kente gelen şüphelileri takibe alan ekipler, uyuşturucu hapların saklandığı tır garajına operasyon düzenledi.

Tır garajında 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tır garajında 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Tır garajında 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Tır garajında 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Tır garajında 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Tır garajında 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Tır garajında 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Tır garajında 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tır garajında 2 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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