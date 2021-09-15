Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.D. yönetimindeki 31 V 6695 plakalı tır, Adana- Aksaray kara yolu Sağlıklı Mahallesi mevkisinde M.D. idaresindeki 33 AHD 210 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve CANKUR ekipleri sevk edildi.
CANKUR ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü M.D. ve yanındaki F.D'yi çıkardı.
Yaralanan M.D. ve F.D. sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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