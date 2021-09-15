Tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralanan M.D. ve F.D. sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

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