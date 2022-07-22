Öte yandan, kazaya karışan otomobilin kiralık olduğu, olay yerine giden kiralama şirketi yetkilileriyle polis arasında arbede çıktığı öğrenildi. Polis, arbede çıkaranlara biber gazıyla müdahale etti.

Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü - Son Dakika

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