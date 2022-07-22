Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü - Son Dakika
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Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

22.07.2022 18:49
Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mersin'de tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Akdeniz ilçesi Mersin- Adana kara yolu Huzurkent mevkisinde, sürücüleri öğrenilemeyen 33 N 3404 plakalı otomobil, 42 BSH 74 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin yaralandığını belirledi.

Ekipler, yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri de morga götürüldü.

Öte yandan, kazaya karışan otomobilin kiralık olduğu, olay yerine giden kiralama şirketi yetkilileriyle polis arasında arbede çıktığı öğrenildi. Polis, arbede çıkaranlara biber gazıyla müdahale etti.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü - Son Dakika
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