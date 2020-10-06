Mersin'de tırın dorsesindeki limonlar yola savruldu - Son Dakika

Mersin'de, seyir halindeki tırın dorsesindeki limon kasalarının devrilmesi nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.
Alınan bilgiye göre, Abuzer K'nın kullandığı yabancı plakalı tırın yükü, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun Çeşmeli mevkisinde devrildi.
Kasalardaki limonların çevreye dağılması nedeniyle otoyolun bir bölümünde ulaşım kontrollü sağlandı.
Kara yolları ekiplerince yapılan temizlik çalışmanın, ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 23:31 - Kaynak: AA
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