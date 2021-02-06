Mersin'de tırla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Keser'in Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştığı öğrenildi.

Ambulansla Mersin Şehir Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Keser, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Keser ile otomobildeki Melisa K. ve Kumsal K. yaralandı.

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