Mersin'de tırnakçılık yöntemi ile kuyumcudan altın çalan zanlılar yakalandı

Mersin'de altın almak bahanesiyle girdikleri kuyumcudan, el çabukluğu ile gramajı düşük yüzüklerle daha yüksek gramajdaki yüzükleri değiştirerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheliden 2'si yakalandı. Zanlıların hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Şehit Mustafa Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya müşteri gibi gelen M.Y. adlı kadın ile beraberindeki A.A. (53), G.A. (15) ve B.K. (25) adlı kişiler, altın yüzük satın alma bahanesiyle tezgahta bulunan 62.5 gram ağırlığındaki 4 yüzüğü, el çabukluğu ile yanlarında getirdikleri 11 gram ağırlığındaki yüzüklerle değiştirdiler. Şüpheliler daha sonra alış veriş yapmadan kuyumcudan ayrıldılar.

Durumu sonradan fark eden iş yeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep'ten geldikleri belirlenen şüphelilerden A.A. ve G.A'yı Adana'da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden A.A. sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, G.A. ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerin Diyarbakır'ın Ergani ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçelerinde de aynı yöntemle hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenirken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MERSİN