Mersin'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık iddiasına 2 tutuklama - Son Dakika

Mersin'de, alışveriş bahanesiyle girdikleri iş yerlerinde "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesinde bakkal işleten A.K, dükkanına gelip 6 ekmek almak isteyen şüpheliler tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede şüphelilerin otomobil plakasına ulaştı.

Para bozdurma ve alışveriş bahanesiyle girdikleri farklı işletmelerden "tırnakçılık" yöntemiyle çaldıkları paralarla tüp başlığı, tavuk, baharat, meşrubat ve sigara alan şüphelilerin kimlikleri de tespit edildi.

Adana'dan geldikleri kentte, aldıkları ürünlerle pikniğe gitmeye hazırlanırken ilk şikayetten yaklaşık 2 saat sonra yakalanan S.E. (22), K.E. (21), A.S. (38) ve A.E. (27) emniyete götürüldü.

Şüphelilerden S.E, adli tıp raporu için sevki sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Biz buraya tırnakçılık yapmaya değil, piknik yapmaya geldik. Bir daha da gelmeyeceğiz zaten." dedi.

Emniyetteki işlemlerin ardından A.S. ve A.E. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen S.E. ve K.E. ise tutuklandı.

Öte yandan, işletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarında, S.E. ve K.E'nin girdikleri dükkanlarda önce 100 lira bozdurmaya çalıştıkları, aynı zamanda alışveriş yaparak oyaladıkları iş yeri sahiplerinden fazla para üstü aldıkları görülüyor.