Mersin'de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yasağı

Mersin Valiliği, terör örgütüne müzahir gruplarca kentte gerçekleşmesi muhtemel eylem ve etkinliklerin önlenmesi amacıyla 3 günü kapsayacak çeşitli tedbirler alındığını bildirdi.

Mersin Valiliği, terör örgütüne müzahir gruplarca kentte gerçekleşmesi muhtemel eylem ve etkinliklerin önlenmesi amacıyla 3 günü kapsayacak çeşitli tedbirler alındığını bildirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı sözde açlık grevi ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümü sebebiyle terör örgütüne müzahir gruplarca kentte gerçekleşmesi muhtemel eylem ve etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma ile bildiri dağıtma gibi her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklanması kararı alındığı belirtildi.



Açıklamada, bu doğrultuda anılan etkinlik ve eylemlerin il genelinde açık ve kapalı alanlarda, tüm coğrafi alanı kapsayacak şekilde 15-16-17 Şubat 2019 tarihlerinde yasaklandığı aktarıldı.

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