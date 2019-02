Mersin'de Toplu Konut Temel Atma Töreni

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "İnandıklarımızdan, değerlerimizden, hedeflerimizden asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Doğru bildiğimiz neyse onu söylüyoruz bundan sonra da söylemeye ve yapmaya devam edeceği. Cumhur İttifakı olarak bu bilinçle, demokrasi ve ekonomide, her alanda Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkelerinden birisi yapma yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.



Elvan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ile Tarsus Belediyesi'nin Tozkoparan Zahit Mahallesi'ndeki toplu konut temel atma törenine katıldı.



Burada konuşan Elvan, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan kültür ve medeniyet şehri Tarsus'un ülkenin kalkınmasına öncülük eden yerlerden biri olduğunu söyledi.



Toplu konut yatırımının vatandaşlar için önemli bir adım olduğunu ifade eden Elvan, projeden dolayı Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'a teşekkür etti.



Elvan, Cumhur İttifakı'na değinerek, "Cumhur İttifakı öyle uzun hesaplar neticesinde oluşan bir ittifak değildir. Bu ittifakı, millet, sizler oluşturdunuz. Bu ittifaka Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önderlik ediyorlar ama bunun tabanını, ortamını oluşturan sizlersiniz. Ne için oluşturdunuz? Bu ülkenin bekası, ay yıldızlı al bayrak, devletimiz, milletimiz için oluşturdunuz." diye konuştu.



Türkiye'yi yıldırmaya çalışanlar karşısında yılmadıklarını vurgulayan Elvan, millet için dik durduklarını anlattı.



Elvan, ülkenin büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğinin altını çizerek, şöyle konuştu:



"İnandıklarımızdan, değerlerimizden, hedeflerimizden asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Doğru bildiğimiz neyse onu söylüyoruz bundan sonra da söylemeye ve yapmaya devam edeceği. Cumhur İttifakı olarak bu bilinçle, demokrasi ve ekonomide, her alanda Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkelerinden birisi yapma yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye'yi Allah'ın izniyle dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getireceğiz. Bize inanın. Sizlerin bize desteği sürdüğü müddetçe bunları başaracak güçteyiz."



Elvan, hem AK Parti hem de MHP teşkilatlarının güçlü bir uyumla yerel seçim çalışmalarını yürüttüğünü belirterek, ittifakı destekleyen vatandaşların da dayanışma içerisinde çalışması gerektiğini söyledi.



Çukurova Bölgesel Havalimanı çalışmalarına da değinen Elvan, 31 Mart seçimlerinden önce pisti tamamlayarak ilk uçağı indirmeyi hedeflediklerini anlattı.



"Bu ittifakın temeli, 15 Temmuz gecesine dayanır"



MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da projenin temel atma töreni vesilesiyle güzel bir manzaranın yaşandığını belirterek, Tarsus Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür etti.



Cumhur İttifakı'nın, seçim için kurulmadığını vurgulayan Karakaya, "Cumhur İttifakı, iki partinin, öylesine bir araya gelerek yaptıkları bir ittifak değil. Bu ittifakın temeli, 15 Temmuz gecesine dayanır. Bu ittifakı, Türk milleti yaptı. Onun için bu ittifak öyle bazılarının dediği gibi kolay kolay bozulacak bir ittifak değil." ifadesini kullandı.



"Bugün, 15 Temmuz'da işgal girişiminde olanlar başarılı olmuş olsalardı biz neyin belediyesini, seçimini, ittifakını görüşecektik?" sorusunu yönelten Karakaya, şunları kaydetti:



"O gün Türk milleti kendi kaderine kendisi el koydu ve 7 Ağustos 2016'da İstanbul Yenikapı'da yerli ve milli bir ruhun tescilini yaptı. Cumhur İttifakı, o gece Türk milletinin karar ve görev verdiği bir ittifaktır. O geceyi yine hatırlayalım. Bugün Cumhur İttifakı'na karşı olanlar, hani kıpır kıpır yerlerinde duramayıp da her şey için yürüyenler o gece darbeye karşı yürümeyenler, neredeydiler? Neden sessiz kaldılar, neyi beklediler? Yine bugün Cumhur İttifakı karşısında zillet ittifakını oluşturan, o gün MHP'yi ele geçirmeye çalışanlar, bugün zillet ittifakıyla karşımıza dikilenler, hani 'Cumhurbaşkanlığına 10 binlerle yürüyeceğim' diye efelenenler o gece neredeydiler? Neden sessiz kaldılar? Cumhur İttifakı öylesine basit bir ittifak değil. Cumhur İttifakı gerçekten bu ülkenin geleceği, bekasıyla ilgili oluşturulmuş ve Türk milleti tarafından verilen kutsal bir görevin ittifakıdır."



Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da konutların vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, hizmetlere devam edeceklerini belirtti.



Programa, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz ve Ali Cumhur Taşkın ile MHP Mersin milletvekilleri Baki Şimşek ve Olcay Kılavuz, Toroslar Belediye Başkanı ve MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna da katıldı.



Konuşmaların ardından temel atma törenini gerçekleştirdi.

