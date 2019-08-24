Son Dakika Haberleri: Mersin'de toplu taşıma aracı devrildi
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de toplu taşıma aracı devrildi

32 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde toplu taşıma aracının kanala devrilmesi sonucunda 4 kişi yaralandı.

Mersin'de toplu taşıma aracı devrildi, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde toplu taşıma aracının kanala devrilmesi sonucunda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 NCF 30 plakalı toplu taşıma aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Yeniçay mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli eski eşini ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu
Boşanmış Mağdur Babalar Derneği başkanının skandal Emine Bulut paylaşımlarına soruşturma başlatıldı İnci Sözlük kurucusunun skandal Emine Bulut paylaşımlarına suç duyurusunda bulunuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un acılı ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 21:24:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de toplu taşıma aracı devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]