Mersin'de toplu taşıma aracı devrildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde toplu taşıma aracının kanala devrilmesi sonucunda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 NCF 30 plakalı toplu taşıma aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Yeniçay mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.