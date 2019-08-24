Mersin'de toplu taşıma aracı devrildi
32 dakika önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde toplu taşıma aracının kanala devrilmesi sonucunda 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:52 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde toplu taşıma aracının kanala devrilmesi sonucunda 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 NCF 30 plakalı toplu taşıma aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Yeniçay mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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