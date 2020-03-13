Mersin'de toplu taşıma araçları korona virüse karşı ilaçlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de toplu taşıma araçları korona virüse karşı ilaçlanıyor - Son Dakika

Mersin'de toplu taşıma araçları korona virüse karşı ilaçlanıyor

7 saat önce

Mersin'de toplu taşıma araçları ve ticari taksiler, korona virüs salgınına karşı ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Mersin'de toplu taşıma araçları korona virüse karşı ilaçlanıyor, System.String[]

Mersin'de toplu taşıma araçları ve ticari taksiler, korona virüs salgınına karşı ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.


Bu kapsamda, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odasına bağlı minibüs ve taksiler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle virüse karşı ilaçlandı. İlaçlama çalışmalarının 184 minibüs ve bin taksiyi kapsadığı bildirildi. Oda Başkanı Veysel Sarı, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak ilk dezenfeksiyon uygulamasını her gün yüzlerce insanın girip çıktığı hizmet binasında başlattıklarını belirterek, "Ayrıca dezenfeksiyon işlemi, kendilerinden hiçbir ücret talep edilmeksizin Mersin'deki tüm taksi ve dolmuşlarda da virüs, bakteri ve mikropların yanı sıra otomobilin içinde oluşan istenmeyen tüm kokulara karşıda uygulanacak. Mersinliler bu sayede dezenfekte edilen taksi ve dolmuşlarla sağlıklı bir ortamda endişe yaşamadan seyahat edebilecektir" dedi. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:39 Kaynak: İHA
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