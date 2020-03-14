Mersin'de toplu taşıma araçları koronavirüse karşı ilaçlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Mersin'de toplu taşıma araçları koronavirüse karşı ilaçlanıyor - Son Dakika

Mersin'de toplu taşıma araçları koronavirüse karşı ilaçlanıyor

19 dakika önce

Mersin'de toplu taşıma araçları koronavirüse karşı ilaçlanıyor Mersin'de toplu taşıma araçları ve ticari taksiler, koronavirüs salgınına karşı ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Mersin'de toplu taşıma araçları koronavirüse karşı ilaçlanıyor

MERSİN - Mersin'de toplu taşıma araçları ve ticari taksiler, koronavirüs salgınına karşı ilaçlanarak dezenfekte ediliyor.

Bu kapsamda, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odasına bağlı minibüs ve taksiler, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de desteği ile virüse karşı ilaçlandı. İlaçlama çalışmalarının 184 minibüs ve bin taksiyi kapsadığı bildirildi.

Oda Başkanı Veysel Sarı, Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak ilk dezenfeksiyon uygulamasını her gün yüzlerce insanın girip çıktığı hizmet binasında başlattıklarını belirterek, "Ayrıca dezenfeksiyon işlemi, kendilerinden hiçbir ücret talep edilmeksizin Mersin'deki tüm taksi ve dolmuşlarda da virüs, bakteri ve mikropların yanı sıra otomobilin içinde oluşan istenmeyen tüm kokulara karşıda uygulanacak. Mersinliler bu sayede dezenfekte edilen taksi ve dolmuşlarla sağlıklı bir ortamda endişe yaşamadan seyahat edebilecektir" dedi.

Mersin'de toplu taşıma araçları koronavirüse karşı ilaçlanıyor

Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:26 Kaynak: İHA
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