Mersin'de toplu taşıma araçları denetleniyor - Son Dakika
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Mersin'de toplu taşıma araçları denetleniyor

29.08.2022 12:49
Mersin'de toplu taşıma araçları denetleniyor

Mersin'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor.

Mersin'de toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler sürüyor. Bu çerçevede bin 197 aracı denetleyen jandarma ekipleri, eksikleri bulunan sürücülere cezai işlem uyguladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma trafik ekipleri, paydaş kurum olan İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte müşterek olarak yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde, Mersin genelinde bin 197 yolcu taşımacılığı yapan aracın fenni muayene, mesleki yeterlilik belgesi, alkol etkisi altında araç kullanımı, araçların zorunlu mali sigortaları ve emniyet kemerleri konularında kontrolleri yapıldı.

Yapılan denetimlerde eksiklikleri bulunan sürücülere cezai işlem uygulanırken, trafik kurallarına uyma konusunda bilgilendirildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Tragger, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de toplu taşıma araçları denetleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de toplu taşıma araçları denetleniyor - Son Dakika
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