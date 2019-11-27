Son Dakika Haberleri: Mersin'de toplu taşıma araçlarında beyzbol sopası bulundurulmayacak
Son Dakika Güncel Mersin'de toplu taşıma araçlarında beyzbol sopası bulundurulmayacak - Son Dakika

Mersin'de toplu taşıma araçlarında beyzbol sopası bulundurulmayacak

6 saat önce

Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir, toplu taşıma araçlarında beyzbol sopasının bulundurulmayacağını bildirdi.

Mersin'de toplu taşıma araçlarında beyzbol sopası bulundurulmayacak, System.String[]

Tarsus Emniyet Müdürü Ercan Elbir, toplu taşıma araçlarında beyzbol sopasının bulundurulmayacağını bildirdi.

Elbir, Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda, ilçede taşımacılık yapan kooperatiflerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Elbir, toplu taşıma araçlarının kurallara uygun şekilde hareket etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Yol ve yolcu güvenliğine yönelik çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Elbir, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde toplu taşıma araçlarında muayene, asayiş ve araç kontrolü gibi kontrolleri yapacağız. Toplu taşıma araçlarında beyzbol sopası ve bıçak gibi malzemeler bulundurulmayacaktır. Araç sürücüleri kavga etmeye değil, evine ekmek götürmek için direksiyon başına geçiyor. Toplu taşıma aracı sürücüleri olarak birbirinizin haklarına da riayet etmelisiniz. Hepiniz evinize ekmek götürmek, çoluk çocuğunuzun nafakasını çıkarmak için çalışan insanlarsınız. Esnafların ekmeğini ne kadar zor kazandığını hepimiz çok iyi biliriz. Bizim derdimiz ceza yazmak değil ama kurallara uyulmadığı takdirde de ceza yazmak durumunda kalıyoruz. Bunun için yapacak bir şey yok."

Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen ise trafik güvenliğinin en iyi şekilde sağlanması için herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Tarsus, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:48 Kaynak: AA
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