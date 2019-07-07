Son Dakika Haberleri: Mersin'de toplu taşıma araçlarında klima denetimi
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Mersin'de toplu taşıma araçlarında klima denetimi

28 dakika önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Denetleme Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısındığı şu günlerde, vatandaşların toplu taşıma araçlarında rahat ve güvenli şekilde yolculuk yapmaları için klima denetimi yaptı.

Mersin'de toplu taşıma araçlarında klima denetimi, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Denetleme Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısındığı şu günlerde, vatandaşların toplu taşıma araçlarında rahat ve güvenli şekilde yolculuk yapmaları için klima denetimi yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in talimatları doğrultusunda il genelinde çalışma yapan ekipler, Tarsus'ta da hem özel halk otobüslerini hem kooperatif araçlarını hem de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren araçları tek tek inceledi. Tarsus merkez Kültür Parkı yanı Muvaffak Uygur Caddesi üzerinde bulunan durakta gerçekleştirilen denetimlerde, tüm araçlarda klimaların çalışıp çalışmadığı, güvenlik kamera sistemlerinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Denetimlerde ayrıca sürücülerin kıyafetleri, saç-sakal gibi görsel durumlarının yanı sıra araç içinde bulunması gereken aksesuarlar da kontrol edildi. Şartlara uymayan toplu taşıma araçları hakkında tespit tutanağı tutuldu.

Zabıta ekiplerinin, toplu taşıma araçlarında yaptıkları denetimlerden memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar ise teşekkürlerini iletti. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:16 Kaynak: İHA
Zabıta, Güncel
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