Mersin'de toplu taşımada 'şeffaf kabin' dönemi - Son Dakika

Mersin'de toplu taşımada 'şeffaf kabin' dönemi

Mersin'de toplu taşımada 'şeffaf kabin' dönemi Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla aldığı tedbirleri her geçen gün artırıyor.

Mersin'de toplu taşımada 'şeffaf kabin' dönemi

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla aldığı tedbirleri her geçen gün artırıyor. Bu kapsamda toplu taşıma araçlarında sürücü mahalline şeffaf kabinler yerleştiriliyor. Mersin genelinde hizmet veren tüm toplu taşıma araçlarında yapılması planlanan kabinlerin montajının 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aldığı tedbirleri her geçen gün artırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir'e ait toplu taşıma araçlarında sürücü ve yolcuları birbirinden ayıracak şeffaf kabinler yapıldı. Büyükşehir'e ait tüm toplu taşıma araçlarına yerleştirilecek olan şeffaf kabinler, sağlık açısından yolcular ile sürücü arasındaki iletişimi kesecek. Şeffaf kabinlerin montajının 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Çalışmayla ilgili açıklama yapan Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinde üzerine düşen görevi en hızlı ve en etkin şekilde yerine getirdiğini ifade etti. Aynı hassasiyetin toplu taşıma ile sağlanan ulaşım hizmetlerinde de gösterildiğinin altını çizen Topçuoğlu, "Toplu taşıma araçlarına kabin yapılmasındaki amacımız, şoförlerimizin günlük olarak 1500 kişi taşımasından dolayı sözlü iletişim esnasında ortaya çıkan bulaş riskine karşı önlem almak. Aynı zamanda basına da yansıyan fiziki müdahalelere karşı da önlem almak istedik. Konu ile alakalı Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığımız ile iletişime geçtik. Kendileri bu konuyu memnuniyetle karşılayarak, işi projelendirdi, çalışmalara başladılar" dedi.

Topçuoğlu, yapılan çalışmalar dolayısı ile toplu taşıma aracı sürücülerinin görevleri sırasında sağlık ve güvenlik konularında bir kat daha güvenli olacaklarına dikkat çekti.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Sabahat Aslan ise kabin talebinin kendilerine gelmesi ile birlikte yolcu ve sürücü güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaları başlattıklarını ifade ederek, 2 aylık bir süre içerisinde 200 araca kabin yerleştireceklerini söyledi. Aslan, "Belediyemiz açısından çok güzel bir hizmet. Şoförlerimizin sağlığı ve güvenliği açısından projelerine olumlu baktık ve işi başlattık. 2 ay sonra bütün şoförlerimiz sağlıklı ve güvenli bir şekilde yollarına devam edecekler" diye konuştu.

Mersin'de toplu taşımada 'şeffaf kabin' dönemi
Mersin'de toplu taşımada 'şeffaf kabin' dönemi
Mersin'de toplu taşımada 'şeffaf kabin' dönemi
Mersin'de toplu taşımada 'şeffaf kabin' dönemi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma, Koronavirüs, Mersin, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Mersin'de toplu taşımada 'şeffaf kabin' dönemi - Son Dakika

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