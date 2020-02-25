Mersin'de torbacı operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de torbacı operasyonu: 33 gözaltı - Son Dakika

Mersin'de torbacı operasyonu: 33 gözaltı

6 saat önce

MERSİN'de, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'de torbacı operasyonu: 33 gözaltı, System.String[]

MERSİN'de, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 33 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu örgütlü bir şekilde işleyen torbacılara yönelik operasyon yaptı. 3 ay takip edilen torbacılara eş zamanlı olarak Erdemli, Mezitli ilçeleri ile Adana'da operasyon düzenlendi. 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin üzerinden 10 telefon ve sim kart, 7 adet suboxsone hap, 2 adet fişek eroin, 1 adet fişek esrar maddesi ele geçirildi.Soruşturma sürecince yapılan 14 ara yakalamada 722 sentetik hap, 30 grama eroin, 27 gram toz esrar, 8 gram kubar esrar, 4 gram skunk ele geçirildi. Operasyonla ilgili 4 şüpheli tutuklanırken 1'i hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 29'u ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


Erdemli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:06 Kaynak: DHA
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