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Mersin'de torbacı operasyonunda 12 tutuklama

54 dakika önce

MERSİN'de polisin torbacılara yönelik düzenlediği 'Süpürme-2' operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.

Mersin'de torbacı operasyonunda 12 tutuklama, System.String[]


MERSİN'de polisin torbacılara yönelik düzenlediği 'Süpürme-2' operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin torbacılara yönelik kentin çeşitli mahallelerinde düzenlediği 'Süpürme-2' adı verilen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 40 polisin katıldığı, 4 narkotik köpeği, drone ve helikopterin de kullanıldığı operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Mersin
Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:36 Kaynak: DHA
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