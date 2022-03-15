Mersin'de "toz şeker stokçuluğu" iddiasına inceleme - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de "toz şeker stokçuluğu" iddiasına inceleme

15.03.2022 14:50
Mersin'de "toz şeker stokçuluğu" iddiasına inceleme

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, müşterilerine toz şeker satmadığı ancak deposunda 48 ton 120 kilogram ürün stokladığı ileri sürülen market hakkında işlem başlatıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, müşterilerine toz şeker satmadığı ancak deposunda 48 ton 120 kilogram ürün stokladığı ileri sürülen market hakkında işlem başlatıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bazı marketlerin raflarında 5 gündür toz şeker bulunmadığının tespit edilmesi üzerine denetim yapıldı.

Kaymakamlık, Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince inceleme yapılan bir zincir marketin şubesinin deposunda, istiflenmiş halde 7 bin 600 paket 5 kilogramlık ve 5 bin 60 paket 2 kilogramlık toz şeker bulundu.

Ekipler, 48 ton 120 kilogram şeker stokladığı iddia edilen işletme hakkında tutanak tuttu, inceleme başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" uygulamalarına karşı sık sık denetim yaptıklarını belirterek, "10 Mart'tan itibaren bazı marketlerin raflarında toz şeker olmadığını tespit ettik. Bunun üzerine ilgili ekiplerle bu marketleri denetledik. Raflarda yine toz şeker olmadığını tespit ettik. İçeriye girdiğimizde 48 ton 120 kilogram toz şekerin depoda olduğunu gördük." ifadesini kullandı.

İşletme hakkında işlem başlatıldığını kaydeden Sivaslıoğlu, denetimlerin süreceğini bildirdi.

YORUMLAR
500
Marketlerde bu tehlikeye dikkat! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakayı ele verdiler Marketlerde bu tehlikeye dikkat! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakayı ele verdiler Ulaş Belediye Başkanı İlbey, market ve manavları denetledi Ulaş Belediye Başkanı İlbey, market ve manavları denetledi

Akdeniz, Zabıta, Market, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 'toz şeker stokçuluğu' iddiasına inceleme - Son Dakika


Son Dakika
14:50 Hani bitmişti! Koronanın dünyaya yayıldığı Çin'de yeniden korona karantinası başladı: 30 milyon kişi etkilendi
14:48 Bu defa timsah değil, su aygırı: Nehirde gördüğü adama saldırdı, kolunu koparttı
14:37 Silahla vurulan vatandaş sokak ortasında acı içinde bağırdı!
14:30 Zelenski: Rusya diğer Avrupa ülkelerini de hedef alabilir! Bize yardım ederek kendinize yardım edin
14:29 Petek Dinçöz 8 yıllık evliliğini bitirdi: Anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık
14:29 Kerem Bürsin cephesi yeni aşk iddialarına cevap verdi: Hayatında kimse yok, yoğun tempoda çalışıyor
14:26 Karedeniz fırtınası rekora koşuyor! Trabzonspor tarihin en erken şampiyonu olabilir
14:13 ABD'ye ait uçak gemisinin satış fiyatı şaşkına çevirdi! 1 dolardan daha az
13:58 Rusya, Türklerin tahliyesi için mayınları temizliyor
13:57 Ukrayna destekçisi protestocular Putin'in kızının Fransa'daki villasını bastılar, villanın kilidini değşitirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 14:59:28. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de "toz şeker stokçuluğu" iddiasına inceleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement