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Mersin'de Trabzonspor Futbol Okulları'nın turnuvası başladı - Son Dakika

Mersin'de Trabzonspor Futbol Okulları'nın turnuvası başladı

01.02.2022 16:07
Mersin'de Trabzonspor Futbol Okulları'nın turnuvası başladı

Mersin'de, Trabzonspor Futbol Okulları Mersin Kış Kampı Futbol Turnuvası başladı.

Mersin'de, Trabzon spor Futbol Okulları Mersin Kış Kampı Futbol Turnuvası başladı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin destekleriyle düzenlenen turnuvanın açılışı Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan'ın katılımıyla yapıldı.

Turnuvada Mersin ve farklı kentlerindeki Trabzonspor Futbol Okulları'nın sporcuları mücadele ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yardımcısı Küçük, eğitim ve sporun önemli olduğunu belirterek, turnuvaya katılanlara başarı diledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit de ilçenin spor ve sanatla iç içe olduğunu vurguladı.

Turnuva, 3 Şubat'ta sona erecek.

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Trabzonspor, Yenişehir, Futbol, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de Trabzonspor Futbol Okulları'nın turnuvası başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Trabzonspor Futbol Okulları'nın turnuvası başladı - Son Dakika
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