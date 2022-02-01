Mersin'de Trabzonspor Futbol Okulları'nın turnuvası başladı - Son Dakika

Mersin'de, Trabzon spor Futbol Okulları Mersin Kış Kampı Futbol Turnuvası başladı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin destekleriyle düzenlenen turnuvanın açılışı Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Trabzonspor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan'ın katılımıyla yapıldı.

Turnuvada Mersin ve farklı kentlerindeki Trabzonspor Futbol Okulları'nın sporcuları mücadele ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yardımcısı Küçük, eğitim ve sporun önemli olduğunu belirterek, turnuvaya katılanlara başarı diledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit de ilçenin spor ve sanatla iç içe olduğunu vurguladı.

Turnuva, 3 Şubat'ta sona erecek.