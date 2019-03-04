Mersin'de Trafiğe Kayıtlı Taşıtların Yüzde 45'i Otomobil

MERSİN (İHA) – Mersin'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Ocak 2019 sonu itibariyle 610 bin 28'e yükseldi.

MERSİN (İHA) – Mersin'de trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Ocak 2019 sonu itibariyle 610 bin 28'e yükseldi. Mersin, araç sayısı ile Türkiye'nin 8'inci ili oldu. Mersin'de trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 45,1'ini ise otomobil oluşturdu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, Motorlu Kara Taşıtları Ocak 2019 sonuçlarını, yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirildi. Açıklamaya göre, ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 922 bin 164 adet taşıt olduğu belirlendi. Bu taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ülke genelinde Ocak 2019'da ise 66 bin 486 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak'ta trafiğe kaydı yapılan taşıtlardan 44 bin 406 adedini otomobil oluştururken, 507 bin 17 adet taşıtın da devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde de ilk sırayı yüzde 70,6 ile otomobil aldı.



Mersin'de Ocak 2019 sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 610 bin 28 oldu



TÜİK açıklamasına göre, Mersin'de ocak ayı sonu itibarıyla 610 bin 28 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mersin, bu sayıyla Türkiye genelinde 8'inci sırada yer aldı. Mersin'de trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 45,1'ini otomobil, yüzde 24,1'ini motosiklet, yüzde 17,3'ünü kamyonet, yüzde 5,8'ini traktör, yüzde 5,2'sini kamyon, yüzde 1,5'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - MERSİN

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