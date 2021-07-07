Mersin'de trafik denetimleri yapıldı - Son Dakika

Mersin'de polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 4 bin 834 araç trafik yönünden denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların güvenliğini arttırmak amacıyla 2-5 Temmuz'da il genelinde eş zamanlı denetim yapıldı.
Kontrollerde, 4 bin 834 araç durduruldu, 159 sürücünün sürücü belgesi geri alındı, 76 araç trafikten men edildi.
Ekiplerce, toplamda 1539 trafik kural ihlali tespit edildi ve işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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