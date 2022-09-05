İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin birçok noktasında gerçekleştirilen uygulamalar devam ediyor. Özellikle akşam saatlerinde alkollü sürücülere yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda kullanılan alkolmetre çubuklarının gelişigüzel yere atılması, çevre kirliliğinin yanı sıra sağlık açısından da tehlike oluşturuyor. Alkol uygulamasının olduğu bölgede çok sayıda plastik çubuklar yere atılırken, bu durum vatandaşların da tepkisini çekiyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

alkolmetre, Tragger, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alkolmetre çubukları gelişigüzel atılıyor - Son Dakika

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