Son Dakika Haberleri: Mersin'de trafik kazaları: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de trafik kazaları: 7 yaralı

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Mersin'de trafik kazaları: 7 yaralı, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki 01 CMD 02 plakalı otomobil D-400 kara yolu Limonlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.
Bu arada, Erdemli- Ayrancı kara yolu Kösereli Mahallesi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada da 5 kişi yaralandı.
Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin lira ceza kesildi
Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar Ölüdeniz'de soygun sürüyor! Bir waffle'ı 80 TL'ye satıyorlar Ev alacaklara müjde! Faiz indirimi sonrası bir indirim de firmalardan geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 12:48:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de trafik kazaları: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]