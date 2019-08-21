Mersin'de trafik kazaları: 7 yaralı
1 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:44 Kaynak: AA
'in Erdemli
ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki 01 CMD 02 plakalı otomobil D-400 kara yolu Limonlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.
Bu arada, Erdemli- Ayrancı
kara yolu Kösereli Mahallesi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada da 5 kişi yaralandı.
5 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin lira ceza kesildi Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar Ölüdeniz'de soygun sürüyor! Bir waffle'ı 80 TL'ye satıyorlar Ev alacaklara müjde! Faiz indirimi sonrası bir indirim de firmalardan geldi