Mersin'de trafik kazaları: 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de trafik kazaları: 9 yaralı - Son Dakika

Mersin'de trafik kazaları: 9 yaralı

27 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Mersin'de trafik kazaları: 9 yaralı, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre ilk kaza, ilçe merkezindeki Lise Kavşağında Mersin Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Mersin Antalya istikametinde seyreden Rasim E. yönetimindeki 33 VHF 03 plakalı kamyonet, kavşakta İbrahim Ç. yönetimindeki 33 VRT 53 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücülerle birlikte araçların içerisinde yolcu olarak bulunan 4 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Diğer bir kaza ise ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde meydana geldi. 2 otomobilin karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Mersin ve Erdemli'deki hastanelere kaldırıldı.


Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Erdemli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
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