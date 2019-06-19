Mersin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
51 dakika önce
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir motosikletin tankere çarpması sonucu motorda yolcu olarak bulunan kadın öldü, sürücü ağır yaralandı.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:53 Kaynak: AA
'in Akdeniz
ilçesinde, bir motosikletin tankere çarpması sonucu motorda yolcu olarak bulunan kadın öldü, sürücü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gökhan Kara
idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, D400 kara yolu organize sanayi bölgesi kavşağında sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tankere arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Kara ve motorda yolcu olarak bulunan eşi Gülcünur Kara (23) ağır yaralandı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Sürücü Kara da Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.
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